الحرس الثوري الإيراني: سنغلق عددا من المسارات غير القانونية بمضيق هرمز

قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، إن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر كليًا على مضيق هرمز، وأن هذا الوضع سيستمر ما لم تتحقق المطالب الإيرانية المشروعة، وفق تعبيره.

وحسبما نقلت وكالة «تسنيم الإيرانية»، أوضح نقدي، أن بعض القوارب الصغيرة تستخدم مسارات في المضيق لتهريب النفط ونقله إلى ناقلات، مشيرًا إلى أن حجم هذه العمليات محدود.

ونوه إلى عزمهم إغلاق عدد من المسارات «غير القانونية» قريبًا، من خلال تفجير وتدمير بعض المسارات الصخرية في المنطقة.

وفي ما يتعلق بمدى الأسلحة الإيرانية، قال نقدي إن تحديد مدى الأسلحة لا يرتبط بعوائق فنية، وإنما بقرار القيادة الإيرانية واحتياجاتها، مضيفًا أن إيران قادرة على زيادة مدى أسلحتها وقوتها بما يتناسب مع متطلبات العمليات، نظرًا إلى إنتاجها محليًا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، إن القوات المسلحة الإيرانية عززت جاهزيتها العسكرية، ورفعت مخزوناتها من المعدات والأسلحة، مؤكدًا استعدادها لـ«تنفيذ عمليات استباقية لردع العدو، وخوض حرب طويلة إذا اقتضت الضرورة».



وتأتي هذه التصريحات في ظل، تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن بشأن العقوبات الأمريكية والملاحة في مضيق هرمز، بعدما كثفت الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية إجراءاتها الاقتصادية ضد إيران، فيما تؤكد طهران أنها لن تستجيب للضغوط أو التهديدات المتعلقة بالمضيق الاستراتيجي. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بتحقق شروط حددتها، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية بشأن وضع الممر الملاحي.