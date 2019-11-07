القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1441 هـ.

وقال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى: "يسعدني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أن أبعث بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة داعياً الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المُفدى وشعبه بكل الخير والبركات".

وأكد القائد العام، أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون بهذه الذكرى المشرفة لميلاد خير البشر ونبي الأمة والهدى محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون أن مصر سوف تظل بعطائهم وتضحياتهم وتأسيهم بسيرة الرسول الكريم وطنًا عزيزًا لكل المصريين واضعين أمنها وسلامها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار، مستعدين للبذل والفداء من أجل أن تظل قواتها المسلحة قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسئوليات العظيمة التى كلفها شعب مصر العظيم بها فى حمايه الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبها واستقراره.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول محمد زكى ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية، كما أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة فى سيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس هذه المناسبة.