 شاب يتخلص من حياته بتناول مبيد حشري في العياط - بوابة الشروق
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شاب يتخلص من حياته بتناول مبيد حشري في العياط

محمود عبدالسلام
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 10:28 ص

أقدم شاب على التخلص من حياته بتناول مبيد حشري؛ بسبب مروره بأزمة نفسية في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد وصول أحد الأشخاص جثة هامدة؛ إثر إصابته بحالة تسمم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبتنفيذ التحريات تبين أن الشاب "ع. م"، أقدم على التخلص من حياته بتناول مبيد حشري بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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