العراق وبريطانيا يبحثان التغيرات المناخية وسبل التعاون لحل مشكلات ملف النازحين بصورة نهائية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية والسبل المثلى للتصدي لآثارها الاقتصادية والبيئية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان اللقاء، تطرق أيضا إلى بحث ملف النازحين، وسبل تعاون بريطانيا والمنظمات الدولية مع العراق لتخفيف حدّة الأزمة وإيجاد معالجات تسهم في حل مشاكلهم بصورة مستدامة ونهائية، إضافة إلى استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم الشراكة والمصالح المشتركة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى خلال اللقاء إلى توجهات حكومته وبرنامج عملها في ضوء المنهاج الوزاري، الذي يولي الجوانب الاقتصادية والخدمية وكل ما يمس حياة المواطنين الأهمية القصوى والأولوية في التنفيذ.



