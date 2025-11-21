تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة

تصاعدت اعتداءات المستوطنين، فجر اليوم الجمعة، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو اعتداءً عنيفا نفذه مستوطنون، فجر اليوم، بحق الفلسطينيين في خربة المركز بمسافر يطا جنوب الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي مدينة نابلس، أضرم مستوطنون، النيران في 6 "فلل" سياحة قيد الإنشاء على جبل طاروجا بين قريتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس، فيما أصيب الحارس بحروق خلال محاولته إطفاء الحريق.

كما هاجم مستوطنون، مشتلا في قرية دير شرف غرب نابلس، إذ حطموا وأتلفوا محتوياته من المزروعات.

وفي مدينة رام الله، أحرق مستوطنونن غرفة زراعية في قرية أبو فلاح شمال رام الله، وخطوا شعارات عنصرية.

أما في مدينة بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين على قرية كيسان شرق بيت لحم.

يشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال شهر أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.