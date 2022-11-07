اليابان والصين تتطلعان لعقد قمة ثنائية الأسبوع المقبل

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج منتصف الشهر الجاري، على هامش اجتماع دولي بمنطقة جنوب شرق آسيا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه إذا تحققت القمة على أرض الواقع، ستكون الأولى بين الزعيمين السياسيين لليابان والصين منذ ديسمبر عام 2019. وستأتي بعد فترة وجيزة من فوز شي الشهر الماضي بولاية رئاسة ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات باعتباره الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت كيودو نقلا عن المصادر إن كيشيدا سيسعى إلى دعوة شي إلى حل القضايا المحيطة بتايوان بشكل سلمي عبر الحوار، في خضم تصاعد الهواجس بأن الصين الشيوعية قد تشن عملا عسكريا، في محاولة لإعادة توحيد الجزيرة التي يتم حكمها ذاتيا وبشكل ديمقراطي.

ومن المتوقع أن يشارك كلا الزعيمين في عدد من المؤتمرات الدولية المرتقبة، مثل قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في إندونيسيا واجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" في تايلاند.

ومع حلول الذكرى الخمسين على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام، قالت اليابان إنها ستبذل جهودا مع الصين لبناء شراكة "بناءة وستقرة".

غير أن الروابط بين البلدين غير مستقرة، إذ أن طوكيو وبكين على خلاف بشأن جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها الصين، في بحر الصين الشرقي.

وبسبب جائحة كورونا إلى حد بعيد، لم يعقد شي قمة مع أي رئيس وزراء ياباني بما في ذلك سلفا كيشيدا، شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا، لمدة حوالي ثلاث سنوات.