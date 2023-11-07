مقتل مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في انفجار قنبلة بمنزله

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن جينادي تشيستياكوف، مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، لقي حتفه بعبوة ناسفة مجهولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي، قوله على تطبيق تليجرام، اليوم الإثنين، إن الانفجار وقع بمنزل تشيستياكوف في منطقة كييف، أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أحد أفراد أسرته.

وقال زالوجني، إنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار.

وأضاف أن زوجة تشيستياكوف، وأطفاله الأربعة نجوا من الحادث.

واستطرد زالوجني: "ألم لا يمكن وصفه وخسارة فادحة للقوات المسلحة الأوكرانية ولي أنا شخصيا".

واختتم: "منذ بداية الحرب، كان جينادي الكتف الذي أستند إليه ، لقد كرس حياته بالكامل للقوات المسلحة الأوكرانية وللقتال ضد روسيا".