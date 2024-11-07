 ملك الأردن يجدد دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة - بوابة الشروق
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ملك الأردن يجدد دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

وكالات
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 4:27 م

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطقها.

وشدد في الاتصال، اليوم الخميس، على أن وقف الحرب الإٍسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد بالمنطقة.

وتطرق الاتصال إلى سبل توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا في مختلف المجالات، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدًا و214 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 43 ألفًا و469 شهيدًا، و102 ألف و561 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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