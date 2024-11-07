الجالية المصرية في ييوو: مستعدون لتنشيط التعاون بين مصر والصين



أعرب أعضاء الجالية المصرية في مدينة ييوو في مقاطعة تشجيانج بشرق الصين، عن استعدادهم لتنشيط التعاون بين مصر والصين، مشددين على حرص الجالية على تعزيز هوية أبناءها عبر تعلم اللغة العربية وإقامة أنشطة مختلفة.

وأجرت "الشروق"، زيارة إلى المدينة بدعوة من سفارة الصين بالقاهرة، حيث يتجمع التجار من عشرات الدول بالمدينة ويقيم فيها آلاف التجار الأجانب ومنهم تجار عرب.

وفي المدينة، يمكن رؤية الوجوه العربية المألوفة في كل مكان بالشوارع والمطاعم والمساجد والأسواق.

وتعد ييوو، المدينة الدولية على مستوى المحافظة في الصين، وهي عاصمة السلع اليومية، وذلك مع توافد التجار من أنحاء العالم.

*تصدير المواد الخام والمنتجات

وقال بلال سلطان، رئيس الجالية المصرية، في تصريحات لوفد إعلامي مصري خلال زيارته للمدينة، إن الجالية تعمل على تصدير أفضل المواد الخام والمنتجات والآلات المتميزة إلى مصر.

وأشار "سلطان"، إلى حرص الجالية المصرية على تعليم أطفالها اللغة العربية وغرس روح الانتماء في نفوسهم.

من جهته قال هاني الشال، نائب رئيس الجالية المصرية: "عملنا في تصدير الرمل من مصر للصين بالإضافة إلى الشاي"، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية موجودة في المنطقة مثل شركات العصير.

*أكبر سوق لتجارة الجملة في العالم في ييوو

فيما أشار شادي المسيري، رئيس اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس إدارة الجالية، لوجود أفضل الكفاءات المصرية بالاقتصاد والاستيراد والتصدير من وإلى الصين لدى الجالية.

وأعرب عن أمله في تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع مصر، مشيراً إلى وجود أكبر سوق لتجارة الجملة بالعالم في ييوو.

وتابع: "نصدر للشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، وهناك مصريين لديهم مصانع".

بدوره، قال محمد خطاب، أمين اللجنة الرياضية بالجالية، إن أهم الصادرات المصرية إلى الصين هي "الفاكهة والعصائر"، فضلاً عن الرخام حيث كان يتم تصدير كميات كبيرة منه إلى الصين، فيما وضعت مصر بعد ذلك ضوابط على تصديره.



وأضاف: "جئت إلى الصين عبر منحة لدراسة الماجستير في اللغة الصينية، ونساعد الزوار لشراء المنتجات من السوق".

من جهته، عبر علاء وظيف، رئيس اللجنة الثقافية بالجالية، عن الأمل في أن يكون للجالية مدرسة مصرية من أجل تعزيز روح الانتماء لديهم.

وأضاف وظيف: "نعمل في خطوط الانتاج والمواد الخام، والأهم ضرورة وجود دعم حكومي وشريك صيني".

من جانبه، قال عمر محمد، أمين الصندوق بالجالية، إن الجالية تقدم نشاطات ثقافية وترفيهية متنوعة وتقيم الحفلات في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، وذلك بالتعاون مع الجاليات العربية الأخرى.

*مقاطعة تشجيانج

وتشجيانج إحدى المناطق ذات الإنتاجية الزراعية العالية في الصين، حيث تنتج الحبوب الغذائية والزيت بشكل رئيسي، وتزرع القطن والتوت والشاي والفواكه.

وتنتمي تشجيانج إلى المناطق المتطورة اقتصاديا في الصين، حيث إن قوام اقتصادها الصناعة.