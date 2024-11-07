ناشد نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد الاتحادي، روبرت هابيك، المواطنين عدم التشكيك في الديمقراطية على الرغم من الأزمة الحكومية.

وقال الوزير المنتمي لحزب الخضر في بيان نشرته وزارته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لا تشكوا في قوة هذا البلد. لقد تغلبنا على تحديات مختلفة تماما. لقد حللنا مشكلات مختلفة تماما. لا تشكوا في الديمقراطية".

وبلغ الخلاف المستمر منذ شهور في الائتلاف الحاكم ذروته بانهياره مساء أمس الأربعاء، حيث أقال المستشار أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، وسحب الليبراليون جميع وزرائهم من الحكومة.

وأكد هابيك أن "حكومة الائتلاف الحاكم أصبحت الآن شيئاً من الماضي". واعترف قائلا: "لقد كانت حكومة لا تحظى بشعبية"، مضيفا أن نزاع الائتلاف الحاكم أدى إلى تآكل الثقة في الحكومة والسياسة برمتها، وقال: "ورغم ذلك، فإن هذا المساء يبدو خاطئا.. خاطئا وغير ضروري"، مضيفا أنه كان من الممكن تجنب تفكيك الائتلاف الحاكم، مؤكدا أنه سيفي بواجباته على أفضل وجه ممكن حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.