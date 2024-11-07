جريزمان بعد الفوز على سان جيرمان: أتلتيكو مدريد عاد قويا

أكد أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعد الفوز 1-2 على باريس سان جيرمان، أن الأتلتي عاد قويا كسابق عهده، لكنه اعترف بأن فريق الروخيبلانكوس حالفه بعض الحظ بهدفه في اللحظات الأخيرة من المباراة مساء الأربعاء.

وقال المهاجم الفرنسي في تصريحات لموفيستار: "الفوز سيساعدنا كثيرا. لقد رأينا مرة أخرى أن الأتلتي قوي ويصعب اللعب أمامه. هذا هو الطريق. أن نكون أقوياء. صحيح أنه قد حالفنا بعض الحظ، لكن هذه هي كرة القدم. أمام ليل (في الجولة السابقة) على أرضنا، كان علينا الفوز وفي النهاية خسرنا، دعونا نستمر على هذا النهج ونحسن الأمور وهذا كل شيء".

وعن أداء أنخيل كوريا، صاحب هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة، قال جريزمان: "كنا بحاجة إلى مباراة كهذه، وعملنا تكتيكيا بهذه الطريقة، لأنه كان من الصعب علينا الفوز خارج أرضنا منذ العام الماضي، وهذا سيساعدنا في المستقبل"، موضحا أن الفكرة كانت تقوم على عدم إعطاء مساحة "لديمبلي وباركولا".

وتابع: "نعلم أنه إذا تركنا لهم مساحة خلفنا، فسوف يلحقون بالكرة، ومع السرعة التي يتمتعون بها، سيكون الأمر صعبا بالنسبة لنا. وضعنا أنفسنا في تكتل خلفي حتى لا يركضوا كثيرا. لقد حدث ذلك مرتين أو 3 مرات، وألحقوا بنا الأذى...قدمنا مباراة جيدة اليوم".

من ناحية أخرى بدا جريزمان "سعيدا جدا" باللعب في بلاده، و"في ملعب جميل جدا" كحديقة الأمراء، وأضاف مستدركا: "لكن في النهاية إنني أكثر سعادة وفخرا بارتداء قميص الأتلتي واللعب هنا معه".