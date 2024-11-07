مقتل 5 جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 جنود في معارك بجنوب لبنان، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

في وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن حزب الله اللبناني استهداف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي غورنوت هغليل وأفيريم بالجليل الغربي.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة ليمان وبوابة موقع هرمون برشقات صاروخية.

ويأتي ذلك فيما نقلت مواقع إسرائيلية عن رئيس مجلس الأمن القومي سابقا عيران عتسيون قوله في وقت سابق من اليوم الخميس، إن "قوات الاحتياط والجيش يعانون من إرهاق شديد، وليست لدينا القدرة لإكمال هذه الحرب نصف سنة إضافية أو سنة".