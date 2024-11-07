جالانت: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت إن قائد حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا يحيى السنوار، رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة، موضحا أن أسباب رفض إبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة؛ ليست عسكرية ونتنياهو يقرر بنفسه المضي بالصفقة من عدمه، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جالانت إنه لا أهمية للبقاء في محور فيلادلفيا، موضحا: "أنا ورئيس الأركان قلنا إنه لا يوجد أي اعتبار أمني للبقاء في محور فيلادلفيا"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول إن هناك أهمية سياسية للبقاء في محور فيلادلفيا، و"أنا أقول: لا أهمية سياسية في ذلك"، مؤكدا أنه "لم يتبق لنا شيء لفعله في غزة، وحققنا كل الإنجازات الكبرى".

وتابع: "أخشى أننا بقينا في غزة لأن هناك رغبة في البقاء هناك".