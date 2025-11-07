

تظل الدهون بالنسبة لنا هي ما نعرفه في الطعام، لكننا نقرأ في قيم ما تكتبه الصحة عن دهون مشبعة وأخرى غير مشبعة.

فهل تتفضلين بشرح الفرق بينهما؟ وكيف نفرقهما ونتفادى المؤذي منها؟

أحمد صالح غازى - قاٍض بالمعاش

شكرًا للاهتمام، وعذرًا إذا لم أكن قد أوضحت سابقًا في أي مما كتبت الفارق بين التسميتين لما نعرفه من دهون.

الأصل في التسمية يعود إلى تركيب الدهون ذاتها؛ إذ تتركب الدهون بصفة عامة من اتحاد ذرات الكربون وذرات الهيدروجين في سلسلة واحدة، في نهايتها مجموعة تُسمى بالمثيل (مركبة من ذرة كربون وثلاث ذرات هيدروجين)، وفي نهايتها الأخرى مجموعة حامضية مكونة من ذرة كربون وذرة هيدروجين وذرتين أكسجين، فيُطلق عليها أحماض دهنية نسبة لتلك المجموعة الحامضية.

الدهون المشبعة هي تلك التي تتحد فيها ذرات الكربون برابطة مع ذرات الهيدروجين بالكامل، بحيث لا يكون هناك مكان لذرة كربون حرة دون ارتباط بذرة هيدروجين، بمعنى أن ذرات الهيدروجين تحتل كل الأماكن التي يمكن أن تتحد بها ذرة الكربون.

أما الدهون غير المشبعة فهي تلك التي تظل فيها أماكن شاغرة لا تحتلها ذرات هيدروجين.

الدهون المشبعة هي التي نتناولها في حالتها الصلبة، مثل الزبد والسمن والدهون في اللحوم ومنتجات الألبان، وتوجد أيضًا في زيت النخيل وزيت جوز الهند.

أما الدهون غير المشبعة فنجدها في الزيوت النباتية المختلفة، ابتداءً من زيت الزيتون والذرة والكانولا وعباد الشمس، وهي أيضًا الدهون المفيدة التي يُطلق عليها أوميغا 3 و6 و9، والتي لُفِتَ إليها الانتباه بعد نشر دراسات مهمة عن حياة الإنديت في الصحراء الجليدية، الذين قلّما يصيبهم أمراض الشرايين التاجية رغم اعتمادهم على تناول وجبات غنية بالدهون يستمدونها من الأسماك المدهنة (الغنية بالدهون الجيدة).

تفادي الدهون المشبعة يبدأ دائمًا بزيادة كمية السلطة والخضراوات الطازجة والمطهوة في الطعام، والتقليل من الوجبات السريعة.

كما يُنصح بتجنب أنواع الجاتوه والحلوى ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكل ما يدخل في تركيبه الدهون التي توصف بالسمن الصناعي.