أمريكا: تسارع إلغاء الرحلات قبل بدء خفضها في 40 مطارًا رئيسيًا اليوم

بدأت شركات الطيران الأمريكية، اليوم الخميس، في إلغاء الرحلات الجوية في أنحاء البلاد، استجابة لأمر إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بخفض حركة الطيران في أكثر المطارات ازدحاما في البلاد اعتبارا من اليوم الجمعة، بسبب الإغلاق الحكومي.

وتم بالفعل إلغاء مئات الرحلات المقررة اليوم الجمعة في بعض أكثر 40 مطارا ازدحاما، وارتفع عدد الإلغاءات طوال فترة بعد ظهر أمس الخميس.

ووفقا لموقع فلايت أوير الإليكتروني، تم إلغاء 445 رحلة على الأقل مقررة غدا الجمعة، وهو أكثر من أربعة أضعاف عدد الرحلات التي أُلغيت أمس.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أمرت شركات الطيران بتطبيق خفض تدريجي بنسبة 10% في جداول رحلاتها في 40 من أكثر المطارات ازدحاما في أكثر من عشرين ولاية. وسيؤثر خفض الرحلات أيضا على خدمات العديد من المطارات الصغيرة، وبدأ بعض المسافرين اليوم الخميس بتغيير أو إلغاء برامج رحلاتهم مسبقا.

وتسارعت جهود شركات الطيران لتحديد الرحلات التي سيتم تخفيضها، في حين سادت حالة ترقب مشوب بالقلق بين المسافرين في عطلة نهاية الأسبوع وما بعدها انتظارا لمعرفة ما إذا كانت رحلاتهم ستقلع في الوقت المقرر.