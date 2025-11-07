يدمج متحف شرم الشيخ بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الزوار المترددين علية من مختلف جنسيات العام، التعرف علي الحضارة المصرية العريقة عبر عصورها المختلفة، بجانب تنفيذ ورش عمل ترفيهية علمية لمختلف الأعمار، ويعد أول متحف للآثار المصرية بمدينة شرم الشيخ، ليكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري، وملتقي للحضارات الإنسانية، وإضافة ملموسة للسياحة الواعدة بالمدينة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف تسعى دائمًا للجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية خاصة لزوار المتحف من الأطفال حتى عمر 16 عامًا، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل تفاعلية تتضمن جانبين إحداهما عملي والآخر نظري، بجانب التجول داخل صالات العرض المتنوعة، مشيرًا إلى أن المتحف يضم نحو 5200 قطعة أثرية، ويتناول سيناريو العرض المتحفي نشأة الحضارة المصرية وتطورها، كما يسلط الضوء على الإنسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن من أهم القطع الأثرية بالمتحف "فسيفساء صيد الآيل، الزوجان ثاي ونايا.، رأس الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث يقدم الدهان المقدس، تمثال الكاتب بادي آمون نب نيسوت تاوي، تمثال للمعبود حورس رب الملكية في مصر القديمة بهيئة الصقر، قاربا سنوسرت الثالث.، مومياوات القطط".

ولفت إلى أن المتحف يضم منطقة ترفيهية تضم عدد من المطاعم والبازارات، ومحال للحرف التراثية، وساحات لإقامة الاحتفالات والفعاليات، و3 قاعات للعرض المتحفي، القاعة الكبرى "قاعة الحياة اليومية والبرية"، وتسلط الضوء علي الجانب الإنساني من الحضارة المصرية علي مر عصورها، وسلوك المصري القديم تجاه البيئة المحيطة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها وكيف أنه احتاج واحتوى الحيوان، الأمر الذي وصل به إلي حد التقديس، مؤكدًا نه يتضح هذا جليًا من خلال عرض العديد من الحيوانات سواء في هيئة تماثيل أو محنطات التي توجد لأول مرة بهذا الكم الهائل داخل قاعة واحدة.

وتابع : كما يجري القاعة نفسها التركيز على الحياة اليومية للإنسان المصري القديم في صورته العائلية، وهى الصورة المثالية التي كان يهتم ويعتز بها بإعتبارها العمود الأساسي الداعم لاستمراره واستقرار حضارته.

وأكد أنه يجري أيضًا عرض مراكب دهشور بشكل مختلف ومميز داخل القاعة نفسها لتوضيح فكرة رحلة قوارب الشمس ومنها إلي الدرج المؤدي إلي المحاكاة لمقبرة أثرية كاملة بكافة تفاصيلها وما تحتوي عليه من أثاث جنائزي.

وأشار إلى أن البهو الملكي يحتوي على قطع فريدة لأعظم ملوك مصر منهم "الملك تحتمس الثالث، الملك رمسيس الثاني"، إضافة إلى رأس أوزيرية للملكة حتشبسوت، وبعض القطع الهامة للمعبودة حتحور، والتي لقبها المصري القديم بسيدة الفيروز كونها كانت المعبودة المهيمنة على أرض سيناء على مر العصور.

وأضاف أن قاعة الحضارات تسلط الضوء على التواصل والاندماج الحضاري بين الحضارة المصرية، والحضارات الإنسانية التي تعاقبت على أرض مصر على مر العصور، من خلال إبراز الكثير من القيم الفنية والاجتماعية والاقتصادية.