المستشار الألماني يواصل التكتم على اسم مرشحته لرئاسة ألمانيا

رغم اتفاق التحالف المسيحي في ألمانيا على ترشيح إيلزه آيجنر لخوض انتخابات الرئاسة الألمانية، لا يزال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يمتنع عن الكشف عن اسم مرشحته.

وقال ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، مساء أمس الجمعة خلال فعالية نظمتها صحيفة "فستفالن بوست" في مدينة هاجن، وفقا لما أوردته الصحيفة: "لقد اتفقنا في الحزب المسيحي الديمقراطي مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على الالتزام بإجراءات محددة... ألتزم بهذه الإجراءات المتفق عليها، وربما أكون واحدا من القلائل الذين يفعلون ذلك".

وأضاف ميرتس: "لقد حسمت موقفي، وأرى أن الوقت قد حان لانتخاب امرأة لرئاسة ألمانيا".

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من عدة مصادر رفيعة المستوى داخل التحالف المسيحي أن ميرتس يعتزم طرح اسم إيلزه آيجنر رسميا على القيادات العليا للحزب المسيحي الديمقراطي، تمهيدا لاعتماد ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة الألمانية. ومن المقرر عقد اجتماع القيادات العليا للحزب يومي الأحد والاثنين المقبلين في برلين.

وفي حال انتخابها يوم 30 يناير المقبل، ستصبح آيجنر /61 عاما/ أول امرأة تتولى رئاسة البلاد في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.