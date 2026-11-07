 المستشار الألماني يفضل الاحتفال بعيد ميلاده الـ71 مع أسرته في مطعم إيطالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يفضل الاحتفال بعيد ميلاده الـ71 مع أسرته في مطعم إيطالي

هاجن - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 9:50 ص | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 9:51 ص

قرر المستشار الألماني فريدريش ميرتس تغيير خططه للاحتفال بعيد ميلاده الحادي والسبعين، المقرر يوم الأربعاء المقبل، بعدما علم بزيارة زوجته وابنته له في هذه المناسبة.

وبدلا من حضور حفل موسيقي في أوركسترا برلين الفيلهارمونية، كما كان مخططا في البداية، قرر ميرتس الخروج معهما لتناول الطعام في مطعم إيطالي، مراعاة لزيارتهما، حسبما ذكرت صحيفة "فستفالن بوست" نقلا عن تصريحات أدلى بها المستشار مساء أمس الجمعة خلال فعالية نظمتها الصحيفة في مدينة هاجن.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إن تمكنه من قضاء وقت مع بعض أفراد أسرته في عيد ميلاده يمثل "هدية رائعة"، مشيرا إلى أن لديه ابنا وابنتين، كما أنه أصبح جدا.

ومن المقرر أن يشارك ميرتس صباح يوم عيد ميلاده في اجتماع لمجلس الوزراء. ويتزامن ذلك اليوم مع انطلاق موسم الكرنفال الجديد في ألمانيا، والذي يبدأ تقليديا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، في تمام الساعة 11:11 صباحا.

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