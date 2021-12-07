مراقبون أوروبيون يرون انتصارا للديمقراطية بعد الانتخابات السلمية في جامبيا

قال مراقبون أوروبيون إن الانتخابات الرئاسية في جامبيا والتي شهدت فوز الرئيس الحالي أداما بارو بولاية جديدة عززت الديمقراطية في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

غير أن المراقبين دعوا إلى مزيد من الإصلاحات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، والتي تصنف من ضمن الدول الـ20 الأكثر فقرا في العام، وفقا للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.

وقال النائب بالاتحاد الأوروبي نوربرت نويزر في بيان إن "مراقبي الاتحاد الأوروبي لاحظوا بشكل إيجابي شفافية التصويت وعملية الفرز يوم الانتخابات".

غير أن المراقبين انتقدوا حدوث سلبيات في الفترة السابقة للانتخابات، بما في ذلك التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحدث مراقبون دوليون آخرون عن عملية سلمية وشفافة في الانتخابات التي أجريت أول أمس السبت.