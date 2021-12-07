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الشرطة الفرنسية: اعتقال مشتبه به في قضية قتل جاشقجي في باريس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 11:10 م
بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تم اعتقال أحد المشتبه بهم في مطار شارل دي جول في باريس، حسبما تقارير إعلامية فرنسية.

ونقلت شبكة "ار تي ال" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها إن الرجل المعتقل (33 عاما) هو واحد من بين 20 مشتبها بهم مطلوبين دوليا في القضية.

وكان العضو السابق في الحرس الملكي يرغب في استقلال طائرة إلى الرياض في الصباح باستخدام اسمه الحقيقي وبطاقة الهوية الخاصة به، وكانت وكالة الشرطة الدولية (انتربول) قد أصدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل.

وكان خاشقجي قد قتل يوم 2 أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول على أيدي فرقة كوماندوس من الرياض.

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