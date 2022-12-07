قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة تدرك جيدًا أن ارتفاع أسعار الأعلاف غير مبرر، ولذلك رأت أن تدخلها من خلال فرض سعرًا استرشاديًا، ضروريًا، من أجل إعادة الاستقرار للأسعار.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة ON TV، مساء الثلاثاء، أن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أكد متابعة الحكومة لملف الدواجن باعتباره من الملفات ذات أولوية.

وتابع المتحدث الرسمي أن الدولة أفرجت من 6 أكتوبر حتى 1 ديسمبر عن 960 ألف طن أعلاف، بتكلفة 430 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة شكّلت لجنة برئاسة نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، من أجل متابعة عملية الإفراج عن الأعلاف، وضمان وصولها للمنتجين.

وأكد تنسيق الوزارة الدائم مع اتحاد منتجي الدواجن، لتحديد الاحتياجات المطلوبة، كما يوفّر البنك المركزي المبلغ المطلوب للإفراج عن الكميات اللازمة.

والجدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وقد كلّف رئيس الوزراء، وزير الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع أسعار عادلة للجملة والقطاعي، للأعلاف، فضلًا عن متابعة الأجهزة الرقابية تطبيق تلك الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأي مخالف.