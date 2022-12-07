 العراق: السوداني يتسلم دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات - بوابة الشروق
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العراق: السوداني يتسلم دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات

د أ ب
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 10:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 10:19 م

تسلم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني استقبل اليوم وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي والوفد المرافق له الذي قام بتسليم دعوة رسمية من القيادة الإماراتية، لزيارة الدولة للتباحث في تنمية العلاقات الثنائية والتأكيد على توثيق عرى الصداقة والتعاون مع العراق. 

وأعرب السوداني عن سعي العراق الحثيث لإدامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات، وتعزيز الشراكة والتعاون على مختلف الصعد والمجالات.

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