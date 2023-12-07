تفقد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، عددًا من المقرات الانتخابية بنطاق مركز ومدينة دمنهور؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.



وقال كجك، شهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكل المقرات والتي تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد، وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كل وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان، وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.



ووجه رئيس المركز النواب ورؤساء القرى بالمرور على المقرات الانتخابية للتأكد بمدى جاهزيتهم، مشددًا على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم.