الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر البيان أن صلاة الجنازة تقام غدا الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.