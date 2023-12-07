الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

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أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.
وذكر البيان أن صلاة الجنازة تقام غدا الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.