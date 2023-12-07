 الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود - بوابة الشروق
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الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

الرياض - واس
نشر في: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 6:59 م | آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2023 - 6:59 م

أصدر الديوان الملكي اليوم، بيانا أعلن فيه وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر البيان أن صلاة الجنازة تقام غدا الجمعة الموافق 24 / 5 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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