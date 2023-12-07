ميقاتي يدين استهداف إسرائيل للمؤسسات الإعلامية: الإجرام الإسرائيلي لا حدود له

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إدانة اسرائيل على استهدافها الطاقم الصحفي خلال عدوانها المستمر على لبنان ما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، جاء ذلك تعليقا على التقريرين اللذين أصدرتهما وكالتا "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن مقتل الصحفي والمصور الصحفي في رويترز عصام عبدالله وجرح ستة آخرين، هم مصورا وكالة الصحافة الفرنسية كريستينا عاصي وديلان كولنز، ومصورا رويترز ثائر السوداني وماهر نزيه، ومراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار، وزميلها المصور إيلي براخيا في 13 أكتوبر الماضي.

وقال ميقاتي إن "الاجرام الإسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان، كما أن استهداف المؤسسات الاعلامية يهدف الى اسكات كل صوت يفضح العدوان الاسرائيلي".

وتابع "إن الحكومة اللبنانية ستتخذ الاجراءات كافة لضم التقريرين الى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها، وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لاجراء المقتضى".

وأشار إلى التواصل مع وزير الاعلام زياد المكاري الذي باشر الاجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة ، لافتا إلى أن الوزير المكاري بصدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب اليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين.