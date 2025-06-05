فساد في البنتاجون: شركة وهمية عطّلت 47 طائرة مقاتلة واحتيال بقيمة 11 مليار دولار خلال 7 سنوات

أعلن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي أنه لا يستطيع تقييم المدى الكامل للهدر والاختلاس في البنتاجون بشكل دقيق، ولكنه قيمه على أنه هائل، ودعا وزارة الدفاع إلى التعامل مع الأمر بسرعة.



وجاء في بيان المكتب: "المدى الكامل للاحتيال الذي يؤثر على وزارة الدفاع غير معروف، ولكن من المحتمل أن يكون كبيرا... أبلغت وزارة الدفاع عن عمليات احتيال مؤكدة بقيمة تقارب 11 مليار دولار على مدى 7 سنوات، وهو ما لا يمثل سوى جزء صغير من مخاطر الاحتيال المحتملة في وزارة الدفاع الأمريكية".

وأشار إلى أنه من بين التوصيات الـ17 التي قدمها في الفترة من عام 2019 إلى مايو 2025، لم يتم تنفيذ سوى 4 توصيات منها فقط.

وذكّر المكتب بقضية سابقة كشف عنها، حيث قامت شركة وهمية بتزويد وزارة الدفاع الأمريكية بأجزاء معطوبة، مما أدى إلى توقف 47 طائرة مقاتلة عن العمل.