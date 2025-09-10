بيلاروس: أبلغنا بولندا وليتوانيا عن طائرات مسيرة تحلق باتجاه أراضيهما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت بيلاروس، حليفة موسكو، إنها أبلغت بولندا وليتوانيا الليلة الماضية عن طائرات بدون طيار تحلق باتجاه أراضيهما.

وأوضح رئيس الأركان العامة في بيلاروس بافيل مورافيكو، في بيان، تم نشره على تليجرام اليوم الأربعاء "خلال تبادل الضربات خلال الليل بواسطة طائرات بدون طيار بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا، تعقبت بيلاروس ودمرت جزئيا الطائرات التي انحرفت عن مسارها".

وأضاف أن هذا ساعد بولندا على الدفاع عن نفسها. ويشير البيان إلى "طائرات بدون طيار مفقودة" بدون تحديد منشأها.

وتقول بولندا، وهي عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، إنها أسقطت طائرات بدون طيار روسية للمرة الأولى، خلال الليل ردا على انتهاك خطير للمجال الجوي للناتو.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن هناك دلائل تشير إلى أن موسكو تصرفت عمدا.

ويسود التوتر المنطقة أيضا في ظل المناورات العسكرية المقبلة. وتعتزم روسيا وبيلاروس إجراء مناورات "ساباد 2025" مشتركة نهاية الأسبوع.