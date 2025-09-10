أمريكا: تراجع غير متوقع لأسعار المنتجين في أغسطس عن يوليو

تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المنتجين لديها -الذي يقيس التضخم في سلسلة الإمداد قبل أن تصل إلى المستهلكين- أظهر تباطؤ التضخم في أسعار الجملة خلال أغسطس، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.7% في يوليو.

وانخفضت أسعار خدمات الجملة في أغسطس بنسبة 0.2% مقارنة بمثيلتها في شهر يوليو، بفعل تراجع هوامش أرباح تجار التجزئة والجملة، مما قد يكون مؤشرا على أن تلك الشركات بصدد امتصاص تكاليف الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات.