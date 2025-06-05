 فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 11:34 ص

فاز لبنان اليوم الخميس بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في نيويورك عن الفترة 2026-2028.

جاء ذلك بعد أن تمّ انتخاب لبنان أيضاً كأحد نواب رئيسة الجمعية العامة للدورة 80 أنالينا بيربوك، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأضاف البيان :" يأتي هذا الفوز نتيجةً للجهود التي قادتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك".

واعتبر أن هذا الفوز سوف يعزز " من دور لبنان في الأمم المتحدة ومن مشاركته الفعّالة في العمل المتعدد الأطراف".

وأشار البيان إلى أن هذا الفوز يدلّ "على ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبالدور الذي يضطلع به كدولة مؤسسة وفاعلة في الأمم المتحدة.

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