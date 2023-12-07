إسرائيل تحمل الأمم المتحدة مسئولية بطء تدفق المساعدات إلى غزة

حملت إسرائيل الأمم المتحدة مسؤولية التدفق غير الكافي للمواد الغذائية والمساعدات الأخرى إلى غزة، مما يعمق من نزاع بشأن أزمة إنسانية آخذة في التفاقم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن العقيد إيلاد جورين، مدير الإدارة المدنية للهيئة المشرفة على أنشطة الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، قوله إن إسرائيل تقوم بتخليص إجراءات دخول 250 شاحنة يوميا عبر معبر نيتسايا الحدودي بين مصر وغزة، لكن الأمم المتحدة غير قادرة علي التعامل ما مع يصل وتوزيعه في غزة.

وقال في مؤتمر صحفي في تل أبيب اليوم الخميس "إننا نسمح بدخول مئات الشاحنات إلى غزة، لكن المشكلة هي قدرة الأمم المتحدة. نحن لسنا المشكلة، والاهتمام يجب أن ينصب على كم عدد من الشحنات يمكنهم جمعه".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه خلال اليوم الأربعاء، دخلت 80 شاحنة فقط غزة تحمل مساعدات و69 ألف لتر من الوقود، مقارنة بمتوسط 170 شاحنة في اليوم خلال الهدنة التي استمرت سبعة أيام وانتهت في الأول من ديسمبر.

وأرجع ذلك إلى نقص الشاحنات بسبب أن الكثير منها تقطعت بها السبل في غزة، وانقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعدم قدرة الموظفين على الحضور إلى معبر رفح لأداء عملهم بسبب القتال.