نزوح 370 ألف شخص بسبب المعارك المستمرة في سوريا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أمس الجمعة، أن التصعيد العسكري في سوريا، تسبب بنزوح نحو 370 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين، إن التصعيد في الأعمال القتالية في سوريا، أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 370 ألف رجل وامرأة وطفل، من بينهم 100 ألف شخص نزحوا أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وكانت ما تسمى بهيئة تحرير الشام وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى قد بدأت عملية واسعة النطاق ضد القوات السورية، في 29 نوفمبر الماضي، منطلقة من شمال الجهة الشمالية الشرقية باتجاه مدينتي حلب وحماة.