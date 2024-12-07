تقرير أمريكي يتحدث عن مغادرة روسية محتملة لسوريا

نقلت الإذاعة الوطنية الأمريكية، اليوم السبت، عن مسئولين قولهم إن روسيا قد تبدأ بمغادرة سوريا مع تقارير عن خروج سفن لها من ميناء طرطوس، في وقت تسارعت فيه وتيرة سيطرة الفصائل السورية المسلحة على مناطق واسعة في البلاد.

وعقدت تركيا وروسيا وإيران محادثات ثلاثية منتظمة حول مستقبل سوريا في إطار صيغة اجتماعات أستانا.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، تخوض الفصائل السورية المسلحة اشتباكات مع القوات الحكومية، وفي 29 من الشهر ذاته دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.

وبجانب حلب وإدلب وحماة، سيطرت الفصائل المسلحة، صباح أمس الجمعة، على مدينتي الرستن وتلبيسة بمحافظة حمص وسط البلاد، وعلى مناطق في السويداء ودرعا جنوبا.