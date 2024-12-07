حماس لوزير الخارجية الإيراني: وقف الحرب والعدوان هو العنوان الرئيسي لأي اتفاق

استقبل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى الحركة، ورئيس المجلس القيادي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان لحركة حماس، إن اللقاء تناول الجانبان الحرب في غزة والتطورات الإقليمية والدولية المختلفة وانعكاساتها.

واستعرض رئيس المجلس القيادي لحماس، ما يقوم به الاحتلال من حرب إبادة مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتجويع المستمر للمواطنين ومنع إمدادات المياه والطعام وتدمير ونسف المباني والمنشآت السكنية والبنى التحتية وإنهاء مظاهر الحياة وخاصة في شمال قطاع غزة الذي حوله الاحتلال إلى منطقة أشباح.

كما تطرق إلى الأوضاع في الضفة والقدس وما يعانيه الاسرى في سجون الاحتلال متطرقا إلى نتائج اللقاءات الوطنية التي جرت في القاهرة بين وفدي حركتي فتح وحماس بدعوة ورعاية مصرية.

وأكد رئيس المجلس القيادي أن وقف الحرب والعدوان هو العنوان الرئيسي لأي اتفاق، موضحا أن حماس منفتحة على أي عروض يتقدم بها الوسطاء في إطار مصلحة الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.

وشدد على ضرورة تكثيف الدعم للفلسطينيين في غزة وإفشال مخططات الاحتلال الخبيثة عبر المجازر والحصار والتجويع.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء، على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، مشيدا بتضحيات وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأكد على استمرار دعم إيران لنضال الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الاحتلال وتعزيز صموده في مختلف المحافل والسبل.

وقال إن الشعب الفلسطيني ضرب أمثلة مميزة في الثبات والعطاء خلال هذه الحرب الاستثنائية، وقدم نماذج عالية في المقاومة بما يستحق تحقيق النصر.