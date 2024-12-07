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ترامب يؤكد دعمه لبيت هيجسيث، مرشحه لتولي منصب وزير الدفاع

واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 7 ديسمبر 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 9:42 ص

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة دعمه العلني لبيت هيجسيث، مرشحه لقيادة وزارة الدفاع (البنتاجون)، والذي أصبح تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ موضع شك حيث يواجه أسئلة بشأن مزاعم الإفراط في شرب الخمر والاعتداء الجنسي وآرائه حول المرأة في القتال.

وقضى هيجسيث، مقدم البرامج السابق بشبكة فوكس نيوز، والذي كان يحمل رتبة ميجور في الحرس الوطني ومن المحاربين القدامي، معظم الأسبوع في "كابيتول هيل" يحاول إنقاذ ترشيحه كوزير دفاع وطمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشكل خاص بأنه مناسب لقيادة البنتاجون خلال حكم ترامب.

وقال ترامب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به إن "بيت هيجسيث يقوم بعمل جيد للغاية... سيكون وزيرا رائعا للدفاع وهو يتمتع بطاقة كبيرة."

وأضاف الرئيس أن "بيت شخص ناجح، وليس هناك ما يمكن فعله لتغيير ذلك !!!".

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