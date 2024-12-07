شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاضات بالأسعار خلال الفترة الحالية لزيادة المعروض

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضات في الأسعار خلال الفترة الحالية مع زيادة المعروض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن سعر البصل مستقر منذ ثلاثة أشهر، حيث يتراوح بين 15 و20 جنيها وقد يصل لـ25 جنيها في محال التجزئة.



وأوضح أن الثوم سلعة قابلة للتخزين لمدة عام، ناصحًا ربات البيوت بالحصول على احتياحاتهن من الثوم المصري الذي يتم تصديره لأوروبا فهو أكثر جودة وفاعلية.

ونوه بأن أسعار الموالح تتراوح حاليًّا بين 15 و17 جنيها، كما تتجه نحو مزيد من الانخفاض زيادة الإنتاجية، مُبشرا الفلاحين بأن هناك أسواقًا جديدة تم فتحها للتصدير.

ولفت إلى أن سعر الملوخية في مجال التجزئة يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، كما أن سعر السبانخ يتراوح بين 15 و17 جنيهًا، وسيكون هناك مزيد من الانخفاض لأن هذا موسمها.

وشدد النجيب، على أن الأسعار تنخفض وفقًا لآليات العرض والطلب وزيادة الإنتاجية.