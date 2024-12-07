زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: تنحي الرئيس يون أمر حتمي

قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن تنحي الرئيس يون سيوك-يول مبكرًا أصبح أمرا حتميا.

ونقلت وكالة يونهاب عن هان دونج-هون، رئيس حزب سلطة الشعب، قوله: إن "الاستقالة المبكرة أصبحت حتمية"، مضيفًا أن الرئيس لم يعد في وضع يمكنه من أداء مهامه بشكل فعال.

وجاءت هذه التصريحات بعد خطاب الرئيس يون للأمة، الذي ذكر فيه أنه سيسلم مسألة مدة ولايته إلى الحزب الحاكم، مع اقتراب تصويت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة على قرار عزله في وقت لاحق من اليوم، بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع.

وعند سؤاله عن إمكانية تعديل الدستور لتقصير ولاية الرئاسة، قال "هان" إن الحزب سيناقش ويدرس أفضل مسار للعمل.

وأشار "هان"، الذي كان مدعيًا عامًا سابقًا وشخصية مقربة من الرئيس يون، إلى أنه سيتشاور مع رئيس الوزراء بشأن القضايا الأساسية، خصوصًا المتعلقة بمعيشة الشعب، لتقليل الآثار المحتملة.