وصف الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، الوضع الفلسطيني بأنه «سخيف جدًا».

وقال في تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»: «حركة حماس قسمت فلسطين إلى اثنين قبل أن يكون هناك دولة، وقسمت الدولة قبل أن تقام كل واحد بدولة وحكومة ونضال».

وشدد على ضرورة حل هذه التنظيمات لقيام الدولة الفلسطينية، متابعا: «آن الأوان لان يكون هناك قدرة فلسطينية ونخبة حاكمة واحدة والـ 14 تنظيما مسلحا تُحل، ويكون هناك واحد فقط، ووقتها ستكون أقمت الدولة من غير إسرائيل».

وأكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يؤمن بحل الدولتين، ويرى أن القضية الفلسطينية أزمة اقتصادية يمكن حلها بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين الذي سينهي الحرب.

وتساءل عن سبب عدم انضمام الفلسطينيين داخل إسرائيل، والبالغ عددهم مليوني نسمة إلى فلسطين، مرجعا ذلك إلى أن مستوى معيشتهم أفضل داخل إسرائيل رغم كونهم مواطنين من الدرجة الثانية، موضحا أن هذه المسألة تدعم رؤية ترامب بأن تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين سيخفي الحرب.

ونوه إلى أهمية دور مصر بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إدارة بايدن رغم موقفها السلبي تجاه مصر في البداية؛ لجأت إليها على الفور للتفاوض مع الفلسطينيين خلال حرب غزة السابقة.