السوداني: العراق يخوض حربا شرسة ضد عصابات المخدرات والمؤثرات العقلية

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بأن بلاده تخوض حربًا شرسة ضد العصابات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات.

وقال "السوداني"، خلال مراسم افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية: "نؤكد حرصنا على مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية ونفتخر بما وضعناه من آليات لمواجهة خطر المخدرات الذي يتسبب بأزمات حادة وانتشار الجريمةَ ولا يقل عن خطر الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن "الحكومة العراقيَّة اتخذت قرارات لتسريع تشييد 15 مصحة لمعالجة المدمنين وتوقيع 11 مذكرة تفاهم وتبادل المعلومات مع دول الجوار للإطاحة بمجرمي المخدرات، فضلا عن إقرار حزمة من القرارات للحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتمكنا من ضبط نحو ستة أطنان من المخدرات".

ويناقش ممثلون عن 12 دولة عربية وأجنبية على مدى يومين ملفات وتقارير تتناول مخاطر وآثار المخدرات والمؤثرات العقلية والعمل على مكافحة هذه الآفة الخطيرة لضمان أمن المجتمعات والأجيال المقبلة.