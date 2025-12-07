روسيا تشن هجوما جويا ضخما لليلة الثانية على التوالي على الأراضي الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الروسية شنت هجوما جويا ضخما على الأراضي الأوكرانية خلال الليل، على الرغم من المباحثات المستمرة بشأن التوصل لحل سلمي للحرب الدائرة منذ فترة طويلة.

وقال الحاكم العسكري فولوديمير كوهوت، إن عدة شركات في قطاع الطاقة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في بلدة كريمنشوك بوسط منطقة بولتافا.

وأضاف أن الإصابات المباشرة والشظايا المتساقطة تسببتا في اندلاع حرائق وتضرر أنظمة فنية، وانقطاع في إمدادات التدفئة والمياه نتيجة لذلك.

وقال فيتالي ماليتسكي عمدة كريمنشوك إن إمدادات الطاقة الكهربائية والمياه والتدفئة انقطعت في عدة مناطق بالبلدة.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم استخدام 241 طائرة مسيرة و ثلاثة صواريخ كينجال تفوق سرعتها سرعة الصوت وصاروخين بالستيين في الهجمات، مضيفة أنه تم تسجيل 65 هجوما بطائرات مسيرة في 14 موقعا.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أنها اعترضت 175 طائرة مسيرة وصاروخين كينجال وصاروخين باليستيين.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو باستهداف البنية التحتية المدنية.