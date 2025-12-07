هدوء التوتر التجاري بين الصين وأمريكا يدفع أسعار لحوم الأبقار للاستقرار والقمح للارتفاع

انعكس هدوء التوتر التجاري بين أمريكا والصين على بعض أسعار الغذاء المكونة لمؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)؛ لشهر نوفمبر 2025، خاصة لحوم الأبقار التي استقرت بعد ارتفاعات قياسية الأشهر الماضية، والقمح الذي شهد ارتفاعا بعد انخفاضه المدة الأخيرة.

وأشارت الفاو في مؤشر الغذاء العالمي لشهر نوفمبر الماضي، في التقرير الصادر يوم الجمعة، إلى أن متوسط أسعار اللحوم تراجع بنسبة 0.8%، مقارنة بأكتوبر السابق له، بينما ظل أعلى بـ 4.9% عن مستواه قبل عام. وقالت: "هبطت أسعار لحوم الخنازير والدواجن، بينما ظلت أسعار لحوم الأبقار مستقرة بشكل عام، بسبب إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات إلى أمريكا من الضغط التصاعدي على الأسعار، وخاصةً على المنتجات الأسترالية، في المقابل، ارتفعت أسعار لحوم الأغنام، مدعومةً بطلب عالمي قوي على الواردات".

وكان التنافس الصيني الأمريكي على لحوم الأبقار الأسترالية، سببا في تحقيق تلك اللحوم ارتفاعات تاريخية للأسعار الأشهر الماضية حتى أكتوبر، الذي شهدت نهايته اتفاقا بين أكبر اقتصادين في العالم، لاستئناف مفاوضات لمدة عام.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بقيادة القمح الذي قفز بنسبة 2.5% في نوفمبر، بسبب "اهتمام صيني متوقع بإمدادات القمح الأمريكية"، وفق المنظمة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأنّ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ أجرى، يوم الجمعة، مكالمة عبر الفيديو مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، لوضع أسس جديدة للتعاون التجاري بين البلدين، حسب تقرير نقلته رويترز.

ووفقًا لـ"شينخوا"، فقد اتفق الجانبان على "تعزيز التنمية المستدامة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية" وعلى "توسيع قائمة التعاون وتقصير قائمة المشكلات"، في إشارة إلى رغبة مشتركة في تخفيف التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت الوكالة الرسمية أنّ تقييم الجانبين كان "إيجابيا" لنتائج المحادثات التجارية السابقة، حيث بحث الطرفان الخطوات المقبلة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقًا، في ظل استمرار المخاوف المتبادلة بشأن الرسوم الجمركية والقيود التقنية.

وذكرت رويترز أنّ الصين والولايات المتحدة كانتا قد اتفقتا في أواخر أكتوبر، خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، على خفض الرسوم الجمركية وإلغاء بعض القيود المفروضة على الصادرات لمدة عام.

ويرى مراقبون أنّ استمرار مثل هذه الاتصالات يؤشر إلى اتجاه أكثر هدوءًا في العلاقات التجارية، بعد سنوات من المواجهة التجارية واتساع الإجراءات الحمائية بين الجانبين.