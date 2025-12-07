عسكريون في بنين يعلنون السيطرة على الحكم وإقالة الرئيس تالون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عسكريون في بنين، الأحد، السيطرة على الحكم في البلد الواقع بغرب إفريقيا، وإقالة الرئيس باتريس تالون.

وظهر ضباط على التلفزيون الرسمي باللباس العسكري مدججين بالأسلحة، وأعلنوا وقف العمل بالدستور وحل جميع المؤسسات الحكومية، وتجميد عمل الأحزاب السياسية، وغلق الحدود البرية والجوية والبحرية، وإقالة تالون (67 عاماً) الذي يقود البلاد منذ عام 2016، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعرض منزل الرئيس باتريس تالون، الواقع في حي جيزو بالعاصمة كوتونو، لهجوم عسكري.

واستولى جنود بقيادة المقدم باسكال تيجري على محطة التلفزيون الحكومية.

من جهتها، أشارت السفارة الفرنسية في بنين عبر منصة "إكس"، إلى سماع "إطلاق نار" بالقرب من منزل رئيس بنين.

ودعت السفارة، الفرنسيين المقيمين في بنين إلى "البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، ريثما تتضح الصورة بالكامل".