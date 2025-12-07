الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تلقي أموال للإدلاء بصوتها لمرشحين النواب بدار السلام والبساتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء سيدة بتلقيها مبالغ مالية مُقابل الإدلاء بصوتِها لبعض المرشحين إبان الانتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية "24 - 25 نوفمبر الماضى"، بدائرة "دار السلام والبساتين" بالقاهرة.

وبفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو "موظف- مقيم بالقاهرة"، وبمواجهته أقر بتكليفه من مرشح بتصوير مقاطع مصورة لعدد من الناخبين يدعوا خلالها بتلقيهم مبالغ مالية من مرشحين منافسين له نظير التصويت لصالحهم لاستغلالها في تقديم طعون فى محاولة لإعادة عملية التصويت مرة أخرى بذات الدائرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.