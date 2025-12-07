 الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس - بوابة الشروق
الأحد 7 ديسمبر 2025 5:58 ص القاهرة
الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس

وكالات
نشر في: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 5:18 ص | آخر تحديث: الأحد 7 ديسمبر 2025 - 5:18 ص

قتل تسعة أشخاص وأصيب عشرة آخرون في حادث مرور مروع وقع بولاية بني عباس جنوب غرب الجزائر.

ووقع الحادث إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 50 باتجاه بشار، في بلدية ودائرة تبلبالة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة 13:50، حيث تم إسعاف الجرحى الذين وصفت حالة بعضهم بالحرجة ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج. وقد فتح تحقيق من الجهات المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

وتعد الطرقات في الجنوب الغربي الجزائري، وخاصة الطريق الوطني رقم 50، من المسارات التي تشهد حوادث مرور متكررة بسبب طول المسافات وصعوبة المسالك وكثافة حركة حافلات نقل المسافرين بين الولايات. وتعرف الجزائر سنويا معدلات مرتفعة من الحوادث المميتة رغم حملات التوعية وتكثيف الرقابة المرورية، إذ تعود أغلب الأسباب إلى السرعة المفرطة والتعب أثناء القيادة وحالة المركبات. وتعمل السلطات بشكل مستمر على تعزيز إجراءات السلامة وتحسين البنى التحتية في محاولة للحد من هذه المآسي المتكررة.


