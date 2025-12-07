البحرية الباكستانية تصادر 1500 كيلوجرام من المخدرات بقيمة تقارب 3 ملايين دولار في بحر العرب

أفاد بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات العامة في البحرية الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البحرية الباكستانية صادرت 1500 كيلوجرام من المخدر، المعروف باسم الحشيش، بقيمة تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين دولار، خلال عملية لمكافحة المخدرات في بحر العرب.

وجاء في البيان أن السفينة "يمامة" التابعة للبحرية الباكستانية، أثناء قيامها بمهامها ضمن قوة حراسة الأمن البحري الإقليمية في بحر العرب، نفذت بنجاح عملية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 1500 كيلوجرام من مخدر الحشيش تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف البيان، أن "عملية الاعتراض الناجحة في البحر تبرز التزام البحرية الباكستانية الراسخ بمكافحة الأنشطة غير القانونية وضمان الأمن في المجال البحري."

وأشار البيان، إلى أن "البحرية الباكستانية تقوم بانتظام بتنفيذ مهام ضمن قوة حراسة الأمن البحري الإقليمية لحماية المصالح البحرية الوطنية من خلال اليقظة القوية والوجود الفعال في البحر".

وسلط البيان الضوء، على أن "البحرية الباكستانية تواصل أداء دور استباقي في جهود الأمن البحري المشتركة والمنسقة مع شركاء إقليميين ودوليين، إذ تساهم بشكل كبير في ضمان بيئة بحرية تنعم بالسلامة والأمن".