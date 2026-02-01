وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

اجتمع رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت في طهران مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاجتماع، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة.

وجدد محمد بن عبدالرحمن، خلال الاجتماع، دعم قطر لكل الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.