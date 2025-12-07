بحث إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 180 ألف متر مكعب لخدمة الساحل الشمالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اجتماعاً تنسيقياً مع المكتب الاستشاري وأهالي مدينة العلمين؛ لمناقشة مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 94 بطاقة استيعابية 180 ألف متر مكعب لخدمة الساحل الشمالي والقرى المحيطة.

وتمت مناقشة دراسة التوافق البيئي والمجتمعي وآليات تنفيذ المشروع بما يضمن تحسين خدمات المياه ودعم التنمية في المنطقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين، حرصه على مشاركة المجتمع المحلي في مناقشة المشروعات الحيوية؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتعزيز جودة الحياة بمدينة العلمين والمنطقة الساحلية.