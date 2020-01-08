مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

لقي جميع ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة وطاقمها حتفهم اليوم الأربعاء في حادث تحطم قرب طهران، بعد ساعات من استهداف قواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق بصواريخ إيرانية، ردا على اغتيال جنرال إيراني بارز.

وما زال يجرى التحقيق في سبب تحطم الطائرة، ولا يعتقد أنه مرتبط بالصراع الإقليمي.

ووفقا للسلطات الأوكرانية، كان 176 شخصا على متن رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737-800، وأضافت أنها ستصدر قائمة بأسماء الركاب قريبا. وما زالت تصدر بيانات متباينة حول عدد الركاب والطاقم.

وكانت الطائرة غادرت في حوالي الساعة الخامسة صباحا (0130 بتوقيت جرينتش) في طريقها من طهران إلى كييف، وتحطمت بعد إقلاعها في حقل مفتوح في ضاحية باراند في طهران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين ويحقق خبراء في أسباب التحطم، وأضافت وكالة إسنا أن مكتب النائب العام في طهران أكد أن رفات جميع الركاب تم نقلها إلى خبراء الطب الشرعي.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو عبر موقع تويتر أن الركاب كانوا 82 إيرانيا و 63 كنديا و 10 سويديين وأوكرانيين اثنين وأربعة أفغان وثلاثة بريطانيين وثلاثة ألمان، إضافة إلى الطاقم المؤلف من تسعة أفراد وهم من أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في وقت لاحق إنه لا يوجد ضحايا ألمان.

وأكدت وزارة الخارجيةالسويديةوقوع وفيات بين الركاب السويديين. وكتبت وزارة الخارجية في كابول عبر تويتر أن 10 مواطنين أفغان لقوا حتفهم.

ونقلت قناة "تشابار" الإيرانية عن متحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية قوله إن خللا تقنيا كان السبب في التحطم.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من التكهنات بشأن السبب الذي أدى لسقوط طائرة الركاب الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أرجو من الجميع النأي بأنفسهم عن التكهنات ونشر تفسيراتهم غير المدققة بشأن الكارثة، إلى أن يتم نشر معلومات رسمية".

وأضاف زيلينسكي: "لقد أصدرت تعليمات للمدعي العام لبدء إجراءات تحقيق قانونية".

وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء بأن حكومة بلاده تتوقع كشف ملابسات سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، من خلال التحقيقات الشاملة التي ستجريها السلطات الإيرانية، مطالبا بعدم إصدار تكهنات عن هذا الموضوع قبل صدور النتائج.

وأوضح زايبرت أن الشيء الضروري هو إجراء السلطات الإيرانية تحقيقا دقيقا، لافتا إلى أن حكومته في انتظار حدوث ذلك.

ومنعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الأربعاء دخول الرحلات التجارية للمجالين الجويين الإيراني والعراقي، بعد أن أطلقت إيران صواريخ تستهدف قوات أمريكية متمركزة في العراق.

وألغت شركة لوفتهانزا الألمانية رحلة اليوم الأربعاء من فرانكفورت إلى طهران، لكنها قالت إنها ستستأنف عملياتها في اليوم التالي. وقالت عدة شركات طيران أخرى إنها بصدد تجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي. وحظرت هيئة السلامة الجوية الأوكرانية تحليق الطائرات في المجال الجوي الإيراني.

وانهالت التعازي من جميع أنحاء العالم، حيث أعربت الحكومة الألمانية، والبابا فرنسيس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بين آخرين ، عن تعازيهم لذوي الضحايا.