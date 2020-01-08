وزير الري: نأمل في الخروج من اجتماع أديس أبابا بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة

«عبد العاطي»: حددنا المكونات الفنية الأساسية لهذا الاتفاق .. واختلافاتنا تكمن في بعض القيم العددية والتصرفات الخارجة من السد

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن المناقشات الفنية الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تمضي بروح من حسن النية والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عمليتي الملء والتشغيل.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمة افتتاحية ألقاها في مستهل اجتماع وزراء مياه الدول الثلاث في إثيوبيا صباح اليوم، أنه جرى تحديد المكونات الأساسية للاتفاقية النهائية حول سد النهضة خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة التي عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.

وأوضح وزير الري أن هذه المكونات تتضمن: مرحلة ملء سد النهضة التي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة الملء.

وتابع: وكذلك القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالية لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

وأضاف عبد العاطي: "أشعر أننا اتفقنا على هذه المكونات الأساسية، وتكمن اختلافاتنا في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات مثل: حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة".

وقال وزير الموارد المائية والري: "اعتقد بصدق أننا نستطيع سد الفجوة بيننا في هذه القضايا"، مضيفًا: "لقد جئنا إلى هنا اليوم لنتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذي منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

وأردف: "مثل هذا الاتفاق يجب أن يحمي دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، ونأمل أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد على نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان؛ للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف عبد العاطي: "نحتاج أيضًا إلى اتفاق على تدابير تخفيف آثار الجفاف بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد ضروريا بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة".

وأشار وزير الري إلى أن مصر تعوض هذا العجز المائي في الوقت الحالي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة على نطاق واسع، بإعادة تدوير المياه بنسبة تصل إلى 10.000 جزء في المليون، مما يعني أن كفاءة استخدام المياه في مصر تتجاوز 85%.

وأكد عبد العاطي أن هناك "فرصة حقيقة لتحقيق تقدم في اجتماعنا اليوم وغد من أجل التغلب على هذه الاختلافات ونأمل في الخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة"، متمنيا: "مداولات مثمرة وبناءة ونتائج ناجحة".