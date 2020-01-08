وزير الخارجية الفرنسي: اتفاقية أردوغان والسراج لا أساس قانوني لها

جدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، رفض بلاده للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه من مصر وقبرص واليونان، مساء الأربعاء، إن «الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا بين تركيا وليبيا تثير الكثير من القلق»، مشيرًا إلى رفض الاتحاد الأوروبي لها.

وأوضح أن «هذه الاتفاقية تؤثر مباشرة على مصالح الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولا أساس قانوني لها، ومخالفة للقانون الدولي».

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن اعتراض المملكة العربية السعودية على هذا التحرك ليس له وزن بالنسبة له.