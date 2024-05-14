الشيبي يظهر في بلو كاست للرد على أزمة الشحات

أعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز اليوم الثلاثاء ظهور نجمه المغربي محمد الشيبي في بودكاست (بلو كاست) خاص في تمام الساعة 7 مساء يذاع على الصفحة في ثاني الحلقات للرد على كل ما يثار حول أزمة خلافه مع حسين الشحات بعد واقعة صفعه بالقلم وتطورات لجوء اللاعب إلى المحاكم المدنية.

الساعات الماضية كانت قد شهدت تدخل العديد من الشخصيات الكبرى لإنهاء الأزمة بين اللاعبان بالصلح وديًا.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، كانت قد حددت يوم 30 مايو المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقدمة من الشيبي ضد الشحات والذي أتهمه فيها بسبه وقذفه والاعتداء عليه خلال مباراة الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.